Patrick Dempsey dans la série Devils. — Sky Italia

Bienvenue dans le monde impitoyable de la finance. Saviez-vous qu'il pouvait être sexy ? Disponible depuis ce week-end sur OCS, la nouvelle série italienne Devils nous le montre en nous plongeant dans l’univers du trading. Elle déploie plusieurs atouts pour séduire un large public de non initiés.

Parmi ses points forts, un casting solide. Patrick Dempsey, connu pour son rôle du brillant et séduisant «Docteur Mamour» dans Grey’s Anatomy, est en tête d’affiche. « Nous cherchions un acteur fascinant, américain, apprécié en Europe et connu à l’international. Patrick Dempsey est celui qui pouvait inciter les femmes à regarder cette série et rendre le monde de la finance plus attirant… On l’a aussi choisi car on adore Grey’s Anatomy (rires) », expliquait à 20 Minutes en marge du tournage en février 2019 à Rome (Italie) le producteur Luca Bernabei.

. @PatrickDempsey arrive sur OCS, une guerre de pouvoir en perspective.

Découvrez notre nouvelle série #OCSOriginals : #Devils — OCS (@OCSTV) April 18, 2020

L'Italien Alessandro Borghi et l'Allemande Pia Mechler complètent le casting dans des rôles attachants auxquels beaucoup de monde pourra s’identifier. « Pia interprète une agente commerciale accomplie et coriace. Elle se développe dans un boys club mais réussit à battre les hommes à leur propre jeu, résumait à 20 Minutes Nick Hurran, réalisateur de Devils. Le monde de la finance associé aux histoires personnelles des personnages et à leur succès, leur peine, leur amour, fait de la série un excellent storytelling. »

« Maintenant je peux me reconvertir et aller travailler dans une banque »

Et si vous aussi vous étiez largués quand vous avez vu Margin Call pour la première fois, pas de panique. Vous n’êtes pas seuls ! Les acteurs de la série Devils ont eux-mêmes eu du mal à suivre en découvrant leur script. En plus de leurs recherches personnelles et des échanges avec l’ancien trader Guido Maria Brera (dont le roman a inspiré la série), tous les comédiens ont eu droit à un atelier de travail pour comprendre leur personnage et surtout comprendre leur métier. Et ça a marché.

« Avec Devils j’ai découvert un monde dont je ne connaissais rien. Mon personnage accompagne le point de vue des téléspectateurs car il débute dans ce domaine et apporte un regard neuf. Il découvre le monde de la finance en même temps que le public », explique Malachi Kirby, l’interprète d’Oliver Harris.

« J’ai eu beaucoup de première fois dans Devils, raconte également Alessandro Borghi, l’interprète de Massimo. La série a été mon premier rôle en anglais, et mon premier rôle associé à la finance. Au début, j’ai eu du mal à comprendre certains concepts mais Guido Maria Brera m’a beaucoup aidé. Il m’a expliqué clairement le métier sans entrer dans les détails, mais assez pour que je comprenne le rôle d’un trader, il a été comme mon capitaine. Maintenant je peux me reconvertir et aller travailler dans une banque (rires) ».

Et si vous n’envisagez pas une reconversion dans la finance, l’actrice Pia Mechler a un dernier message pour vous : « J’ai pu observer et beaucoup apprendre en rencontrant une femme trader à New York. Les nombres que l’on dit dans la série et sur lesquels on parie sont très abstraits. Mais la série s’intéresse aussi aux destins des personnages avec beaucoup d’émotions et de twists, tout en faisant des connexions avec le monde réel. Ça va être époustouflant. »