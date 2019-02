Pink, entourée de danseurs et de danseuses sur la scène des Brit Awards, à l'O2 Arena de Londres, le 20 février 2019. — Joel C Ryan/AP/SIPA

Dans les airs, sous l’eau et les flammes… Pink était parfaitement dans son élément mercredi soir sur la scène des Brit Awards. Pendant plus de onze minutes, la chanteuse américaine a livré une performance spectaculaire enchaînant changements de costumes et chorégraphies sportives le temps d’un pot-pourri de quelques unes de ses chansons.

La prestation de la star a commencé dans les coulisses, qu’elle a arpenté en peignoir au rythme de Walk Me Home. Pink s’est ensuite enroulée dans un gigantesque boa rouge et a pris place sur un cerceau pour débarquer sur scène par le toit de l’O2 Arena de Londres (Angleterre) et interpréter Just Like Fire. Après, elle a entonné Just Give Me A Reason avec le chanteur de Bastille, Dan Smith, et a dansé et chanté sous la pluie le titre Try. Elle a conclu avec son tube What About Us entourée de plusieurs dizaines de danseurs, sous les acclamations du public.

60 millions d'albums vendus

Avec un tel spectacle, Pink a prouvé pour qui en doutait encore qu’elle méritait pleinement son Brit Award d’honneur pour son «exceptionnelle contribution à la musique». Depuis ses débuts en 2000, l’artiste américaine a sorti sept albums studio et un best-of, vendus à 60 millions d’exemplaires.

Le palmarès de la 39e cérémonie des Brit Awards a couronné le groupe rock The 1975 du trophée du meilleur album britannique de l’année pour A Brief Inquiry into Online Relationships. George Ezra a quant à lui été sacré meilleur artiste masculin et Jorja Smith, meilleure artiste féminine. A l’international, Ariana Grande (meilleure chanteuse), Drake (meilleur chanteur) et The Carters – c’est-à-dire le duo Beyoncé et Jay-Z - (meilleur groupe), ont triomphé.