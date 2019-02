Mardi, au Palais des festivals — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Le Festival international des jeux de Cannes se tient jusqu’à dimanche sur la Croisette et attend 100.000 visiteurs ce week-end.

Toute la semaine, des compétitions de scrabble (mais aussi d’échecs et de belote) se tiennent avec des participants de toute la Francophonie.

Ils sont plus de 400 à s’affronter dans des parties.

On entendrait presque les mouches voler et les méninges s’échauffer. Au quatrième étage du Palais des festivals, dans le très prestigieux salon des ambassadeurs, le bruit habituel des concerts a été remplacé par le silence quasi religieux des « scrabblistes ».

Jusqu’à dimanche, à l’occasion du Festival international des jeux, les plus aguerris du « mot compte triple » se retrouvent à Cannes pour une série de tournois. Avec à la clé, les honneurs du petit milieu du Scrabble et pour les plus prestigieux des « dotations ».

Un même tirage et plein de petits plateaux

Mardi, on y jouait la Coupe de la fédération. Une compétition en trois parties et en scrabble « duplicate ». C’est-à-dire que tout le monde (en l’occurrence 400 personnes) joue avec les mêmes lettres sur des plateaux différents.

Parties géantes de Scrabble... A @villecannes, on fait chauffer les méninges toute cette semaine à l'occasion du @fijcannes 2019 au @CannesPalais pic.twitter.com/YszvKF4d5u — 20minutesnice (@20minutesnice) February 20, 2019

« Il y a un temps défini et le but est évidemment d’obtenir le plus de points. A chaque tirage, des arbitres vont vérifier les propositions de chaque concurrent. Il y a un classement puis une épreuve finale en mort subite pour déterminer les gagnants », décrit Marie-Odile Panau, présidente de la Fédération française de scrabble, qui compte 15.000 licenciés aux quatre coins de la France.

« Hongrie, H, Océanie, O, Zambie, Z, Roumaine, R, Portugal, P… » Depuis l’estrade où l’on tire au sort les fameux jetons, on annonce le tirage tout en faisant le tour du monde. Dans la salle, le cliquetis des mots qui se forment trouble la quiétude ambiante. Derrière leurs bureaux, ils ont entre 15 à 99 ans, même s’il faut bien reconnaître que les joueurs les plus « expérimentés » sont les plus représentés sur la Croisette.

Des parties « originales » avec de nouvelles règles

Rozenn Bouzinac, une Niçoise de 68 ans, s’échauffe pour les parties « originales » à venir d’ici à la fin de la semaine. Les règles changent : avec un joker à chaque tirage, sept lettres à choisir parmi huit ou même huit lettres à déposer en une seule fois. « C’est plus amusant. Il y a beaucoup plus de possibilités. Pour les grands joueurs, c’est intéressant de sortir des contraintes classiques », explique la retraitée.

Depuis lundi, en plus du scrabble, le festival international des jeux de Cannes abrite aussi des compétitions de d’échecs et de belote et jusqu'à 10.000 concurrents. Vendredi, samedi et dimanche, le Palais des festivals ouvrira ses portes au public. Plus de 100.000 personnes sont attendues par 300 exposants, éditeurs de jeux, auteurs, fabricants, associations.