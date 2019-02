Le Hellfest fête sa 13e édition en 2018. — L.Venance/AFP

C'est la billetterie de la dernière chance. Ce mercredi, les fans de métal qui n’auraient pas obtenu leur place pour la prochaine édition du Hellfest (du 21 au 23 juin 2019 à Clisson) pourront tenter de se rattraper. A midi pile, les billets à la journée seront mis en vente sur le site Internet du festival, via la plateforme Weezevent. « Il est fort possible que les ventes s’annoncent fulgurantes », écrivent les organisateurs, qui n’ont pas encore dévoilé le tarif.

« Pour permettre à un maximum de festivaliers de pouvoir profiter de cette offre, nous limitions cette année l’achat à 2 pass journaliers par personne soit un maximum de 6 pass », est-il également indiqué. Une nouvelle règle du jeu qui sera sûrement bien vue par les fans, alors que le marché noir autour du festival se développe d’années en années.

Complet en 48h

En octobre dernier, les 54.000 pass 3 jours (209 euros) avaient trouvé preneurs en à peine 2h. « C’est assez incroyable, commentait Alexx Rebecq, chargé de communication au Hellfest. On a été une fois encore victime de notre succès (…). Ça nous dépasse, et nous sommes désolés s’il y a des frustrations. »

Le plus fou, c’est que la programmation n’était alors pas connue. Elle a depuis été dévoilée : Kiss, ZZ top, Slash, Phil Ansemo mais aussi Within Temptation, Sum 41 ou encore les Français de Gojira et Ultra Vomit sont annoncés.