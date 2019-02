Carte postée par Amazon sur les réseaux sociaux. — @LOTRonPrime

A déchiffrer sans perdre le Nord. Vendredi, Amazon a posté sur le compte Twitter « The Lords of The Rings on Prime » une carte de la Terre du Milieu comportant des indices sur l’adaptation en série du Seigneur des Anneaux. Le site Hitek.fr a remarqué que la région Beleriand ne figure pas sur l’image, ce qui signifierait que l’intrigue se déroulerait avant celle de la trilogie écrite par J.R.R. Tolkien et portée à l’écran par Peter Jackson et avant celle du Hobbit.

Three Rings for the Elven-kings under the sky, pic.twitter.com/unJj1Bpde1 — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) February 15, 2019

L’an passé, le site TheOneRing avançait que la première saison serait centrée sur la jeunesse d’Aragorn.

La série, attendue pour 2021 sur la plateforme Amazon Prime Video, est annoncée comme la plus chère de l’histoire. Au total, le budget pour les cinq saisons envisagées atteindrait le milliard de dollars (soit environ 890 millions d’euros).