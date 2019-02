Image extraite de la saison 1 de «Jessica Jones». — tmdb

Jessica Jones et The Punisher, c’est bientôt fini. Selon le site Deadline, Netflix a décidé de mettre un terme à ces séries, qui étaient les deux dernières mettant en scène des héros de l’écurie Marvel encore en cours dans son catalogue. Jessica Jones ne sera pas reconduite pour une quatrième saison (la troisième reste à venir) et The Punisher ne connaîtra pas de saison 3.

Ces arrêts s’ajoutent à ceux d’Iron Fist, Luke Cage et Daredevil des séries annulées l’automne dernier - et concrétisent la fin d’un partenariat de cinq ans entre Disney (propriétaire de Marvel) et Netflix.

« A suivre ! »

« Notre partenaire a peut-être décidé qu’il ne voulait plus continuer de raconter les histoires de ces grands personnages… mais vous nous connaissez. Comme l’a dit le père de Matthew Murdock [alias Daredevil] : "Ce n’est pas la manière dont il est mis au tapis qui fait la valeur d’un homme, mais la manière dont il se relève". A suivre ! », a de son côté réagi Jeph Loeb, vice-président de Marvel Television.

En avril prochain, Disney +, une toute nouvelle plateforme de vidéo à la demande sera présentée. Elle doit être lancée d’ici à la fin de l’année aux Etats-Unis, puis dans le reste du monde en 2020, et s’apprête à concurrencer Netflix.