Un avocat américain a déclaré jeudi être en possession d’une nouvelle vidéo montrant la star du R & B R. Kelly, déjà accusé de pédophilie dans le passé, ayant une relation sexuelle avec une mineure. Contacté par l’AFP, le service de la procureure a refusé de confirmer ou d’infirmer qu’une enquête était en cours mais, d’après le magazine New Yorker, R. Kelly pourrait être inculpé et arrêté.

In response to press inquiries, attached is a stmt regarding our work on the R. Kelly matter since April, including the discovery of new critical video evidence establishing his guilt. We will continue to work tirelessly to ensure that this predator is brought to justice. pic.twitter.com/D0dGFzgXlX