Rami Malek, Olivia Colman, «Roma»… Les grands gagnants des Bafta 2019

Ce dimanche soir avait lieu la 72e cérémonie des BAFA, l’équivalent britannique des Oscars du cinéma américains ou des Césars du cinéma français. Le film « Roma », une production Netflix, s’est particulièrement fait remarquer pour cette édition 2019. Il rapporte au Mexicain Alfonso Cuaron le Bafta du meilleur réalisateur. Le film avait déjà reçu le Lion d’or à la Mostra de Venise 2018.

« Roma » a également reçu le Bafta du meilleur film. Il était en concurrence direct avec «BlacKkKlansman : J’ai infiltré le Ku Klux Klan » de Jason Blum, « La Favorite » de Ceci Dempsey, « Green Book » de Jim Burke et « A Star is Born » de Bradley Cooper. Ces récompenses confirment à quel point le géant américain de la vidéo est parvenu à devenir un acteur incontournable dans le cinéma.

Rami Malek remporte le Bafta du meilleur acteur pour «Bohemian Rhapsody ». L’acteur s’est fait connaître du grand public avec son rôle dans « Mr. Robot » où il incarne Elliot Alderson. Il avait gagné en 2016 le Primetime Emmy Award du meilleur acteur dans une série télévisée dramatique.

La Britannique Olivia Colman remporte le Bafta de la meilleure actrice pour « La Favorite ». Elle avait été révélée au grand public en 2011 avec son rôle dans le film « Tyrannosaur ». Avec 10 nominations, La Favorite était le film le plus nommé de cette édition.

A la grande joie de Lady Gaga sur les réseaux, le Bafta de la meilleure musique originale a été attribué à «A Star Is Born» dans lequel elle interprète le premier rôle et chante ses propres chansons.

I can’t believe we just won Best Original Music @BAFTA ‘s . I wish so much I was there but am at the Grammy’s to show them our love as well. We made a film about music. This means the world to me. Thank u to all our fans we love u so much, we wouldn’t be here without u #BAFTAs pic.twitter.com/nD8QZgwySB