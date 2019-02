Le paresseux, nouveauté 2019 des Machines de l'île — J. Urbach/ 20 Minutes

Les Machines de l'île ont rouvert ce week-end avec une nouveauté

Un paresseux en bois et métal, qui se déplace le long d'une branche, tourne la tête et cligne des yeux

Il y a bien sûr l’éléphant à l’extérieur, mais aussi le majestueux héron, la fourmi géante, ou le joli colibri bien au chaud. Depuis ce week-end, les pensionnaires de la galerie des Machines de l'île, à Nantes, ont repris du service, en veillant à laisser un peu de place à un nouveau venu. Le paresseux, qui cligne des yeux et affiche un sourire timide, a fait son apparition dans ce bestiaire mécanique. Et ce dimanche, il est évidemment la star chez les visiteurs.

« Oh, j’adore sa bouille ! », lance une dame, munie de son smartphone. « Il est très beau, et très réaliste, souligne une mère de famille. Du coup, ça manque presque un peu de dynamisme ! » Suspendue sur une branche, c’est vrai que la créature de 130 kg de cèdre et de métal se déplace trè (èèè) s lentement. A l’intérieur, il n’y a qu’un seul moteur qui fait bouger ses bras, entraînant le reste de son corps. Et pour l’aider à tourner la tête et ouvrir les paupières, les machinistes ont conçu un volant et un joystick, que le public peut aider à manipuler.

Une nouvelle maquette pour l’Arbre aux hérons

Cette sympathique nouveauté préfigure un peu plus de ce que sera l’Arbre aux hérons, car le paresseux y déménagera évidemment lors de sa réalisation, d’ici à 2022 à la carrière Miséry. Samedi, les Machines ont également annoncé qu’un second colibri (appelé porte épée) débarquera d’ici au mois d’avril. « À terme, quatre colibris seront rassemblés au cœur de l’Arbre autour d’un bouquet de fleurs à longues corolles », indiquent les Machines.

Et si les bestioles qui peupleront l’arbre (qui doit mesurer 35 mètres de haut et accueillir 400 visiteurs en même temps) font petit à petit leur apparition, on en sait un peu plus sur sa morphologie en elle-même. Une nouvelle maquette trône depuis samedi dans la galerie, et sa forme n’est plus la même : « Elle s’inspire des banians, ces arbres dont les lianes se transforment en racine, explique un machiniste. Une façon de régler la contrainte technique du soutien du poids des branches. »