En février 2019, au Louvre Abu Dhabi, une femme observe une œuvre de Vermeer intitulée «Tête de jeune homme, avec les mains jointes: étude de la figure du Christ». — KARIM SAHIB / AFP

Une touche hollandaise aux Emirats arabes unis. Le Louvre Abu Dhabi a annoncé ce dimanche qu’une exposition de tableaux des maîtres néerlandais ouvrirait la saison 2019.

L’exposition intitulée « Rembrandt, Vermeer et l’Age d’or néerlandais : chefs-d’œuvre de The Leiden collection et du Musée du Louvre » présentera, du 14 février au 18 mai, 95 œuvres. Parmi celles-ci Dame jouant du virginal de Vermeer, ainsi que Portrait d’homme et Autoportrait de Rembrandt. Une manière de rendre hommage à l’école picturale née au XVIIe siècle, celle des « Fijnschilders » (« peintres fins »).

Commandes de bourgeois

A l’époque de l’Age d’or néerlandais (1584-1702), les Pays-Bas dominaient le commerce mondial et la richesse du pays permettait aux nouveaux bourgeois de commander de nombreux tableaux, portraits ou paysages et de se démarquer des thèmes religieux chers à la Renaissance italienne.

Le Louvre Abu Dhabi a été inauguré en grande pompe en novembre 2017 par Emmanuel Macron et l’homme fort des Emirats arabes unis, le cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyane. Il s’était positionné comme « un musée universel qui célèbre l’échange entre les cultures et la tolérance ».