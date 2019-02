Illustration du Théâtre du Capitole. — Mairie de Toulouse

Dix-mille. C’est le nombre de jeunes de 18 ans qui postulent depuis début février pour expérimenter le Pass Culture. Ce crédit de 500 euros, qui doit leur permettre d’aller au spectacle, de s’abonner à un service de streaming ou de prendre des cours de batterie ou de dessin, commence à être testé.

Sur la base du volontariat, dans cinq départements (Bas-Rhin, Finistère, Héraut, Seine-Saint-Denis et Guyane), ces dix mille jeunes de 18 ans doivent expérimenter cette application recensant des offres culturelles géolocalisées près de chez eux. Ils l’auront tous activée d’ici au 15 février, pour un test sur plusieurs années.

"Démarrer leur chemin culturel autonome"

Promesse de campagne d’Emmanuel Macron, ce pass doit permettre à terme, selon le ministre de la Culture Franck Riester, d’aider tous les jeunes à leur majorité à mettre « le pied à l’étrier pour démarrer leur chemin culturel autonome », au terme du parcours d’éducation culturelle à l’école. « On va les chercher là où ils sont, sur les supports numériques, les réseaux sociaux et on leur propose un contenu éditorialisé », ajoute-t-il.

Sur l’application, les jeunes sont guidés via des onglets : « applaudir », « jouer », « pratiquer », « regarder », « écouter », « rencontrer ». L’utilisateur, à partir d’une image, peut s’informer immédiatement de la localisation et du réel prix d’une activité, dont le montant, s’il la sélectionne, sera déduit en fonction de son crédit (500 euros au départ).

Les offres physiques et numériques plafonnées, pas le spectacle vivant

Les offres numériques sont pour l’instant plafonnées à 200 euros, à l’instar des offres physiques comme les livres, œuvres d’art, instruments de musique… En revanche, pour tout ce qui est spectacle vivant, cours de musique ou de dessin, il n’y a pas de plafond.

Bonus non négligeable : un bénéficiaire du Pass Culture allant à un spectacle pourra amener avec lui la personne de son choix (sans limite d’âge) et son entrée sera automatiquement prise en charge. Une incitation supplémentaire pour éviter que le jeune n’aille seul au spectacle ou y renonce.

Une version loin d’être définitive

Afin de s’y insérer, les acteurs culturels continuent de négocier avec les équipes chargées de mettre en place ce Pass, dont l’actuelle version est loin d’être définitive. L’application va connaître mises à jour, étapes, modifications, évaluations qui décideront ou non de sa généralisation.

D’ici à mai, le Pass Culture doit rentrer dans une deuxième phase d’expérimentation et être élargi à d’autres départements et surtout à des jeunes non-volontaires, dans l’idée de les ramener ou de les amener vers un parcours culturel.

Des centaines d’établissements et organisations (musées, théâtres, associations, médias…) sont parties prenantes. Des entreprises, notamment numériques, ont accepté, à l’issue d’une négociation avec l’Etat, de fournir gratuitement leurs offres, en espérant des retombées financières, une fidélisation et un rajeunissement de leur public.

Les établissements culturels partie prenante

La plateforme de streaming Deezer assure ainsi ne recevoir « aucune rémunération dans cette phase de test ». « L’intégralité de l’offre est financée par Deezer », indique une porte-parole de la plateforme. « Il n’est pas question d’avantage financier dans cette opération mais de participation à un projet de démocratisation de l’accès de tous les jeunes à la culture. Nous souhaitons que la conséquence vertueuse de cet objectif permette à Deezer de mieux faire connaître son offre », a-t-elle ajouté.

« OK pour jouer au jeu de l’expérimentation mais il faudra vraiment faire un bilan sérieux dans quelques mois », a exhorté Matthieu Banvillet, directeur du théâtre de Brest, le Quartz. « L’idée de ce pass culture nous amènera à requestionner notre rapport à la jeunesse. Nous souhaitons avoir ces jeunes dans nos théâtres. »

Point crucial : le financement du dispositif, qui reste très difficile à chiffrer, et qui reposera beaucoup sur la participation des entreprises. L’Etat compte sur le secteur privé pour accepter de faire des offres gratuites et de les maintenir. Pour la mise en route, une enveloppe de 39 millions d’euros est prévue dans la loi de finances 2019. A terme, cette application pourrait être proposée aux touristes, qui auraient ainsi toutes les offres culturelles à proximité, selon le ministère de la Culture.