En novembre, une mère tombe sur la bande dessinée que son fils a ramenée de l’école, une école élémentaire de Fresnes, dans le Val-de-Marne. Il s’agit de La Montagne magique de Jirô Taniguchi, l’un des maîtres du manga, disparu début 2017 à l’âge de 69 ans. Or, au détour d’une page, un des personnages, un adulte, veut faire peur à deux enfants en leur racontant la légende d’une sorcière qui « aspire votre zizi et le suce en disant "Hmmm, c’est bon !". Elle dit "le zizi des petits garçons, c’est ce qu’il y a de meilleur" ». Pour la mère de famille, il s’agit de pédopornographie et elle alerte le ministère de l’Education.

Un personnage raconte à 2 enfants l'histoire d'une sorcière qui "aspire votre zizi", qui "le suce en disant 'Hmmm, c'est bon !'" et qui affirme que "le zizi des petits garçons, c'est ce qu'il y a de meilleur"...



« Nous avons fait une erreur »

Or, Le Parisien rapporte que l’ouvrage n’est plus, depuis jeudi, mis à disposition dans les écoles de France, car son « contenu apparaît inapproprié ». L’école de Fresnes l’avait déjà retiré pour éviter toute polémique. Le ministère de l’Education a expliqué que le manga avait bien été « recommandé sur les listes références La littérature à l’école de la Direction générale de l’enseignement scolaire à destination du cycle 3 en 2016 », mais ne figurait aujourd’hui plus sur aucune liste : « Nous devons vérifier le contenu de chaque ouvrage recommandé mais là, nous avons fait une erreur. »