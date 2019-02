MUSIQUE Le chanteur Tété revient avec l'album «Fauthentique». Il chantera en direct sur notre page Facebook mardi à 16h30 et répondra aux questions des internautes

Le chanteur Tété — Jérôme «Juv» Bauer

En 2003, Tété se faisait un nom auprès du grand public avec son tube A la faveur de l’automne et l’album du même nom. Quatre opus plus tard, il revient avec Fauthentique, dans lequel il s’amuse des faux-semblants. Il explore les mensonges d’Etat et du quotidien, à l’heure des fake news, des théories du complot, des réseaux sociaux. Un opus aux accents pop, faussement folk.

