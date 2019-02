L'Orchestre symphonique des jeunes de l'Oural, lors de la 25e Folle Journée de Nantes, le 1er février 2019. — L.Venance/AFP

En 2020, pour ses 25 ans, la Folle Journée rendra hommage à Beethoven.

Ce sera le 250e anniversaire de la naissance du célèbre compositeur allemand.

En 2019, la Folle Journée a vendu plus de 132.000 billets.

« Je pense que ce sera une Folle Journée extraordinaire. Ça va décoiffer. » Alors que la 25e Folle Journée de Nantes s’achève ce dimanche soir, René Martin, l’emblématique directeur artistique du festival de musique classique, a dévoilé le thème de l’édition 2020. Celle-ci sera consacrée entièrement à l’Allemand Ludwing van Beethoven.

« C’est le grand compositeur universel. Tout le monde connaît ! Sa musique est fraternelle. On va quasiment proposer tout ce que Beethoven a écrit. Il y aura l’intégrale des sonates, l’intégrale des quatuors à corde, l’intégrale des trios… Mais on va également découvrir des œuvres qu’on n’a jamais entendues en concert. Il y aura aussi énormément d’œuvres d’artistes influencées par Beethoven. On aura des variations, beaucoup d’œuvres du XXe siècle. »

Un événement mondial

Le choix de Beethoven n’est pas vraiment un hasard puisqu’on célébrera l’an prochain le 250e anniversaire de sa naissance. « L’anniversaire va être mondial, explique René Martin. Il va y avoir 15.000 concerts dans le monde, c’est inouï. Et comme la Folle Journée est en janvier, c’est Nantes qui va ouvrir tout ça. C’est une chance. »

En 2020, pour ses 25 ans, la Folle Journée de #Nantes célébrera Beethoven, à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance du compositeur allemand. Annonce de René Martin ce dimanche. pic.twitter.com/iOL1SY4WUx — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) February 3, 2019

Avec Beethoven, déjà à l’honneur de la Folle Journée en 1996 et 2005, le festival nantais renoue avec les thèmes centrés sur un seul compositeur, dix ans après Chopin. « Je crois que ça fait plaisir au public. Mais ça ne veut pas dire qu’on fera ça tous les ans. Il y aura à nouveau des thèmes transversaux. C’est le seul moyen de présenter des œuvres extraordinaires de compositeurs moins emblématiques. »

Taux de remplissage de 95 %

Cette année, la Folle Journée s’intéressait aux déplacements internationaux des compositeurs. Ce thème, intitulé « Carnets de voyage », a permis de délivrer 132.000 billets pendant cinq jours, soit un taux de remplissage de 95 %, sur un total de 317 concerts, ont annoncé ce dimanche les organisateurs.

« Il n’y a aucun hasard quand on atteint une telle fréquentation », se réjouit Johanna Rolland, maire de Nantes, soulignant la « recherche d’excellence » pour la programmation et « l’accessibilité du festival au plus grand nombre » avec de nombreux tarifs réduits.