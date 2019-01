Sur Twitter, les fans de Johnny Hallyday appellent au boycott des Victoires de la musique. Ils n’ont pas digéré le fait que l’album posthume du Taulier ne figure pas parmi les nommés de la 34e cérémonie, qui sera diffusée le vendredi 8 février sur France 2.

Laeticia Hallyday, la veuve du chanteur, a fait discrètement savoir qu’elle partageait son mécontentement en likant le tweet d’une admiratrice qui décrit cela comme une « honte absolue », rapporte ce mercredi Public.

Une honte absolue, aucun respect pour son travail, Johnny c est battu comme un lion pour cette album. Il mérite toutes les victoires. On ne t'oublie pas, tu es la dans notre cœur, et notre amour pour toi, ç est la meilleur victoire. @LHallyday on t'aime❤️❤️❤️❤️Jade, Joy, 💞💞💞 pic.twitter.com/0fxR9BNv6S