Gad Elmaleh lors du gala de charité de la Tsedaka. — AnthonyGhnassia/SIPA

Des similitudes trop flagrantes pour n’être dues qu’au hasard ? La chaîne CopyComic a mis en ligne ce lundi une vidéo d’une dizaine de minutes, intitulée « Coïncidence ou plagiat ? », mettant en parallèle des sketchs de Gad Elmaleh et d’autres humoristes. A la suite de cette vidéo, une salle de spectacle de Montréal, le Bordel Comédie Club, a décidé « de bannir l’humoriste Gad Elmaleh de sa liste d’invités », annonce Le Devoir, repris par Courrier International.

Dans cette vidéo, le YouTubeur CopyComic recense toute une série de vannes, reprises dans des sketchs de Gad Elmaleh, qu’il estime volés à des comiques comme les Américains Steven Wright et Jerry Seinfeld, les Québécois Martin Matte et Patrick Huard, ainsi que les Français Dany Boon et Dieudonné.

« C’est la porte ouverte à toutes les fenêtres »

Figure également un extrait d’une interview de France 3 datant de janvier 2018 dans laquelle Éric Fraticelli, mis en scène par Gad Elmaleh, affirme qu’il lui a volé la réplique : « C’est la porte ouverte à toutes les fenêtres ». « A force de le connaître, on a découvert qu’il faisait ça avec plein d’autres comiques », assure le comique corse à France 3.

Copy Comic épingle depuis plusieurs mois des humoristes français comme Mathieu Madénian, Malik Bentalha ou Tomer Sisley pour leur plagiat supposé.