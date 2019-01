30 janvier 1969. Pour les besoins du tournage du film Let it be, les Beatles montent sur le toit d’Apple Records, leur studio d’enregistrement à Londres, branchent leurs instruments et commencent à jouer. Au bout de 42 minutes, la police est obligée de mettre fin à la performance : l’attroupement dans la rue a totalement bloqué la circulation. Les « Fab Four » n’avaient pas donné de concert public depuis août 1966 à San Francisco. Retour sur près de dix ans de Beatlemania.

Ce concert sera le tout dernier. En 1970, le groupe se sépare.

Charlotte Murat