Bilal Hassani représentera la France en finale de l’Eurovision 2019 le 18 mai à Tel Aviv (Israël) avec sa chanson « Roi ».

Le chanteur de 19 ans a obtenu son ticket pour le concours en remportant « Destination Eurovision » samedi sur France 2.

Plusieurs aficionados de l’Eurovision partagent leurs avis, dans des vidéos YouTube, au sujet de l’artiste, de sa chanson et de sa prestation.

Les téléspectateurs français ont voté massivement pour Bilal Hassani en finale de Destination Eurovision, samedi. En recueillant un peu plus du tiers de l’ensemble des suffrages avec sa chanson Roi, le chanteur de 19 ans a décroché son ticket pour défendre les chances tricolores à l’Eurovision à Tel Aviv (Israël). Au soir du 18 mai, il ne pourra compter que sur les votes du public et des jurés étrangers… Que pense-t-on de Bilal Hassani hors des frontières hexagonales ? La réponse peut se trouver dans les multiples vidéos de réactions postées sur YouTube​. Des fans du concours, qui suivent de près les sélections de chaque artiste candidats, débriefent face caméra des forces et faiblesses des chansons en lice. 20 Minutes a sélectionné trois exemples qui, en résumé, applaudissent le charisme du Français, mais ont des avis différents sur son morceau…

« C’est très inspirant et émouvant »

Réaction de la drag-queen Maxxy Raibow : « Je me retrouve beaucoup dans Bilal. Je comprends que des gens trouvent qu’il n’y a pas autant d’émotions dans Roi que dans d’autres chansons, mais pour moi, c’est très inspirant et émouvant, de voir une personne comme moi sur cette scène. On n’en voit pas tous les jours, des représentations de gens comme nous - [c’est-à-dire] des garçons qui cassons les stéréotypes liés aux genres, qui sommes nous-mêmes, qui ne tenons pas compte de ce que les autres pensent. Ça me met presque la larme à l’œil. J’ai grandi à une époque - et je suis plutôt jeune - où je ne voyais jamais personne comme ça. Je pense aux gamins qui vont regarder l’Eurovision et voir quelqu’un qui est comme eux, c’est très inspirant. (…) C’est une super chanson, c’est sans doute celle de Destination Eurovision que j’ai le plus écoutée. J’adore ce morceau, pas seulement parce que je me retrouve en lui en tant que personne, mais parce que son message me touche. »

« Il faut une scénographie plus impressionnante »

William Lee Adams de la chaîne Wiwibloggs : « Je pense que ce qui est magique ici, c’est Bilal, pas la chanson qui sonne comme une imitation du Rise Like A Phoenix de Conchita Wurst. C’est lui qui est spécial. Il a un message plein d’amour, il passe du bon temps, il est joyeux. (…) Le morceau doit être porté par une scénographie plus impressionnante parce que celle-là m’est un peu passée au-dessus. Mais Bilal a quelque chose (…). Il montre qu’il est lui-même et plein de monde va adhérer à ça. Je ne pense pas que c’est la chanson qui gagnera l’Eurovision et je ne sais pas si on la retrouvera dans la première moitié du classement s’ils décident de refaire la performance de la finale. Il faut faire péter les watts, faire forte impression. Pour le moment, c’est juste bien or, la France veut être géniale. »

Dimanche, Bilal Hassani a répondu à William Lee Adams sur Twitter : « Merci William, je prends en compte toutes tes remarques. T’es le meilleur ! »

Thank u William, i’m taking notes on all ur advice , ur the best 🙏🏼 — Bilal Hassani (@iambilalhassani) January 27, 2019

« J’aime que la France envoie une chanson avec ce message »

Andy, de la chaîne EuroVoxx : « Bilal a tellement de charisme et de confiance en lui. Ce que j’aime le plus chez lui, c’est qu’il est lui-même, il se fiche de ce que les autres pensent. Le message de sa chanson va en ce sens. Il a peut-être bataillé, les gens ne lui ont sans doute pas toujours fait des cadeaux, mais il arrive au sommet. Il y avait de très bonnes chansons en finale de Destination Eurovision cette année, mais il y avait une énorme base de fans qui ont soutenu Bilal, les gens aiment vraiment ce qu’il représente. C’est important, à l’Eurovision d’avoir une chanson avec un message et Roi en a un. Cela ne sera peut-être pas ma chanson préférée à Tel Aviv, mais j’aime que la France envoie un morceau comme celui-là, avec ce message. (…) J’ai hâte de voir ce que Bilal va faire en termes de scénographie. Tant que la mise en scène fait comprendre le sens de la chanson au public, je pense qu’il peut faire un bon score avec le vote des téléspectateurs, je ne suis pas sûr que ce sera une chanson qui plaira aux jurys. »

Fabien Randanne