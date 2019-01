Unruly Heroes a été conçu par le studio montpelliérain Magic Design Studios — Magic Design Studios

Après un an et demi de développement, Magic Design Studios a levé le voile sur « Unruly Heroes », leur tout premier jeu vidéo. Le studio indépendant montpelliérain, fondé fin 2015 par d’anciens talents d’Ubisoft, s’est emparé librement de La pérégrination vers l’ouest, un roman de la fin du XVIe siècle, ultra-populaire en Chine, pour concevoir ce jeu d’aventure bourré d’action.

« Ce livre est une ode satirique sur la Chine de l’époque, qui met en scène un moine bouddhiste qui se lance dans un périple vers l’ouest pour retrouver des parchemins sacrés, raconte Mérédith Alfroy, chargée du marketing et des playtests chez Magic Design Studios. L’auteur de "Dragon Ball" s’en est notamment inspiré. »

Axé sur les phases de combat

Les développeurs en ont tiré une aventure remplie d’humour, plus édulcorée que l’œuvre originale. Le jeu, disponible sur Nintendo Switch, X-Box One et Steam (et bientôt sur Playstation 4), prête vie à quatre héros, un singe, un sage, un cochon boulimique et une brute épaisse. Ensemble, ils devront faire face tout au long des niveaux à un redoutable bestiaire. En local ou en ligne, « Unruly Heroes », qui rappellera « Rayman Legends » à certains, propose à quatre joueurs de se lancer simultanément dans l’aventure.

« Le jeu est très axé sur les phases de combat, reprend Mérédith Alfroy. Chaque personnage dispose d’attaques différentes. Il y a aussi de nombreuses énigmes à résoudre. » Si ce titre explosif rencontre son public, le studio montpelliérain a déjà « plein d’autres projets en tête ». « Les premiers retours sont très positifs. Pendant le développement, nous nous sommes beaucoup nourris des retours des joueurs, qui ont testé le jeu », note Mérédith Alfroy.