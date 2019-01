L’Américaine Emil Ferris a reçu le Fauve d’or du meilleur album au 46e Festival International de la BD d’Angoulême, qui s’est achevé ce dimanche 27 janvier.

Si elle connaît aujourd’hui tous les bonheurs, cette native de Chicago revient de très loin puisque suite à un problème de santé, elle a bien failli ne plus jamais pouvoir dessiner.

Venue à Angoulême pour recevoir le Grand Prix de la Critique ACBD 2019, elle est repartie avec deux distinctions importantes pour le prix d’une.

Aux États-Unis, My favorite things is Monsters – Moi, ce que j'aime c'est les monstres dans sa version française – a reçu, quelques semaines à peine après sa sortie, une flopée de prix parmi lesquels trois prestigieux Eisner Awards (meilleur album, meilleur auteur et meilleur coloriste) et deux Ignatz Awards. D’Emil Ferris, son autrice, le célèbre créateur américain Art Spiegelman (auteur du cultissime Maus) a même déclaré qu’elle était « l’une des plus grandes artistes de BD de notre temps ».



Alors comment se fait-il qu’il y a encore à peine quelques mois, personne – ou presque – n’avait jamais entendu parler de cette fabuleuse créatrice avant son sacre, samedi dernier, au 46e Festival de la BD d’Angoulême ?

Coup d’essai = coup de maître (sse)

L’explication est toute bête : Moi, ce que j’aime c’est les monstres est le tout premier livre d’Emil Ferris. Paru aux États-Unis en février 2017, puis en France en août 2018, n’a toutefois pas traîné pour devenir un phénomène ; d’abord critique, puis public puisqu’il s’est déjà vendu plus de 40.000 exemplaires de sa version française – avant même son sacre angoumoisin !

Ok, mais que sait-on de l’autrice de ce livre « monumental, dixit son éditeur français, et qui adopte une forme de journal intime tenue par une jeune fille fascinée par les créatures monstrueuses, est une ode magistrale à la différence et un plaidoyer en faveur du respect de l’autre » ? Et bien qu’elle soit née en 1962 à Chicago – ville qu’elle habite toujours – et qu’elle y a exercé divers petits boulots en plus de son activité d’illustratrice avant de vivre un véritable drame…

Un drame qui est devenu une chance

Oui, car le jour de ses 40 ans, Emil Ferris a été piquée par un moustique qui lui a transmis l’une des formes les plus graves du syndrome du Nil occidental ! Presque immédiatement tombée dans un coma de trois semaines, cette maman (célibataire) d’une petite fille d’alors 6 ans apprend à son réveil « qu’elle ne pourra sans doute plus jamais marcher. Pire encore, sa main droite, celle qui lui permet de dessiner, n’est plus capable de tenir un stylo. »

Sauf qu’à force de courage et d’amour (Emil Ferris a souvent raconté que c’était sa fille qui, refusant que sa maman ne puisse plus dessiner, lui scotchait un stylo dans la main), cette désormais Grande dame de la BD a recouvré ses moyens ! Et a plus tard réalisé, en guise de rééducation et six ans durant, ce grand œuvre qui lui vaut aujourd’hui – après avoir toutefois essuyé 48 refus de la part d’éditeurs ! – tous les honneurs. Chouette histoire, non ?

« Transformer de sombres vérités en de la beauté »

Celles et ceux qui connaissaient l’histoire personnelle d’Emil Ferris n’ont donc pas été surpris de la voir s’aider d’une canne pour gagner la scène du Théâtre d’Angoulême et recevoir son Fauve d’or. Et si elle n’y a jamais évoqué son handicap, certain(e) s ont dû se souvenir des paroles que l’Américaine confiait récemment à l’émission Tracks (diffusée sur Arte) : « l’horreur (genre auquel son livre fait des clins d’œil) est un genre important, affirmait-elle, car il permet de transformer de sombres vérités en quelque chose de beau… ».

De fait, les horreurs vécues dans sa chair par Emil Ferris se sont effectivement transformées en un livre d’une telle beauté et d’une telle force que les multiples distinctions qu’il reçoit aujourd’hui ne souffrent aucune contestation.

« Moi, ce que j’aime, c’est les monstres » Livre premier, d’Emil Ferris – éditions Monsieur Toussaint Louverture, 34,90 euros

Olivier Mimran