Le Fauve (la mascotte du festival d'Angoulême) et un microphone — Fauve © L. Trondheim & 9eArt+ / Micro © Fabián Alexis [CC BY-SA 3.0]

Pendant le Festival international de la BD d'Angoulême, on croise beaucoup de monde dans les ruelles de la cité, sous les « bulles » (les chapiteaux abritant les stands des éditeurs) et aux abords des nombreux lieux d’exposition : les visiteurs, bien sûr, chaque année plus nombreux - et venus en masse, ces jours-ci, découvrir l' expo Batman ; mais aussi beaucoup de professionnels venus promouvoir leur œuvre, rencontrer les copains ou « couvrir » le festival.

20 Minutes en a rencontré six : l’éditeur Thomas Ragon, la journaliste Emmanuelle Klein et les auteurs Vincent Dugomier (Les enfants de la résistance), Wilfrid Lupano ( Les vieux fourneaux), Guillaume Bouzard (La planète des sciences) et Andreas ( Capricorne). Écoutez-les raconter, en deux minutes, leurs meilleurs et pires souvenir du festival d’Angoulême, ce qu’ils pensent de l’attribution du Grand Prix 2019 à la japonaise Rumiko Takahashi et qui ils aimeraient voir lui succéder.