Le monde du cinéma rend hommage à Michel Legrand

Michel Legrand, compositeur de certaines des plus belles musiques de films comme les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg, Peau d’Ane ou encore L’affaire Thomas Crown, est décédé à l’âge de 86 ans.

Depuis, de nombreuses personnalités du cinéma français, acteurs, compositeurs et cinéastes lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Michel Legrand, qui avait construit une partie de sa carrière à Hollywood et été récompensé par trois Oscars, est aussi honoré par des personnalités de l’étranger, comme le compositeur anglais Daniel Pemberton. Ce dernier salue « un compositeur brillant, évocateur et un démon absolu au piano. Ce mec était un magicien », avant de conclure : « Sa vie de musique a rendu le monde meilleur. »

