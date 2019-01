Bilal Hassani (au côté de Garou) a remporté Destination Eurovision 2019. — Credit : GILLES SCARELLA FTV

Jusqu'au bout du suspense ! Samedi, Bilal Hassani a remporté Destination Eurovision avec sa chanson Roi et a par la même occasion décroché son ticket pour aller défendre les chances tricolores à l'Eurovision en mai à Tel Aviv (Israël). Avec 200 points, le jeune artiste de 19 ans s'est imposé dans le concours musical de France 2 face à sept autres candidats, dont Seemone et Chimène Badi qui ont fini respectivement deuxième et troisième avec 156 et 115 points. Cinquième à l'issue des votes des dix jurés internationaux, le chanteur a fait une remontée spectaculaire grâce aux votes des téléspectateurs.

Bilal Hassani a signé sa chanson Roi, qui parle de «l'acceptation de soi», en collaboration avec Jean-Karl Lucas et Emilie Satt, du duo Madame Monsieur. «On a fait ce morceau très vite, en six ou sept heures. On était inspirés. Mais l’intention de départ n’était pas d’écrire un titre pour Destination Eurovision. Mon producteur ne me l’a proposé que plus tard», expliquait-il à 20 Minutes en décembre.



Cette année, dix-huit candidats étaient en lice dans Destination Eurovision. A l'issue des deux demi-finales, il n'en restait plus que huit qualifiés pour la finale.