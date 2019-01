Roxane Gay en 2015 — Variety/REX Shutterstoc/SIPA

« Grossophobie : discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids. » Ce n’est qu’en 2019 que le grossophobie a fait son arrivée dans le dictionnaire. Pour aller plus loin qu’une simple définition, les lecteurs francophones ont désormais un nouveau livre de référence sur le sujet.

« Quand j’avais douze ans j’ai été violée et j’ai mangé et mangé et mangé pour transformer mon corps en forteresse. »

Si vous cherchez une histoire inspirante et pleine d’espoir sur la perte de poids, passez votre chemin. Hunger : Une histoire de mon corps, dont la traduction française vient de paraître, est plutôt un récit intime et enragé sur la grossophobie. Roxane Gay, qu’on connaît surtout en France pour son recueil d’essais Bad Feminist, est une des intellectuelles les plus influentes du moment aux Etats-Unis, romancière à succès, chroniqueuse au New York Times et autrice d’un comics pour Marvel. Dans son nouveau livre, elle raconte comment elle a commencé à prendre du poids après une agression sexuelle dans sa jeunesse, jusqu’à devenir obèse, et même « obèse super morbide ». Une expression aussi violente que fausse, comme elle l’explique : « L’expression “obésité morbide” transforme le corps gros en peine de mort, alors que ce n’est pas le cas. Le terme “obésité morbide” décrit les personnes grosses comme si nous étions des morts-vivants, et la communauté médicale nous traite comme tels. »

Difficultés du quotidien

Avec une plume implacable, Roxane Gay raconte son adolescence, son traumatisme, et son identité de femme grosse, noire, et queer. Elle passe en revue de nombreux éléments de son quotidien, ceux qui la ramènent sans cesse à son corps : ses vêtements, son rapport à la nourriture, mais aussi ses relations amoureuses, sa sexualité, ou son amour de l’écriture, qui lui a sauvé la vie. Le tout ponctué d’anecdotes, parfois terrifiantes, sur tous les problèmes que suscitent les activités les plus simples comme aller au cinéma, au restaurant, ou prendre l’avion.

Car certes, il y a la souffrance physique liée à son poids (« la plupart du temps, je ressens une douleur physique ou une autre. Tous les matins, je suis si courbaturée que j’envisage de passer le reste de la journée au lit. »). Mais l’autrice détaille aussi et surtout la violence psychologique, celle qu’elle s’inflige elle-même et celle que lui impose le reste du monde, constamment. Ce sont les humiliations quotidiennes incessantes, comme le fait que de parfaits inconnus retirent des articles de son chariot au supermarché. Ou le soulagement « visible, palpable » des gens qui réalisent qu’ils n’auront pas à s’asseoir à côté d’elle dans l’avion.

Un problème systémique

Car derrière le récit intime et personnel de Roxane Gay, on finit par comprendre que le problème est systémique : ce qu’il faudrait avant tout changer, c’est la façon dont la société entière traite les gros comme des choses, des citoyens de seconde zone, des pollutions visuelles. De la communauté scientifique, qui détermine ce qui constitue l’indice de masse corporelle de façon totalement arbitraire, aux émissions de téléréalité, et le fait que « le désir de perdre du poids soit considéré comme une caractéristique par défaut de la féminité ».

Hunger, en plus d’être un essai sublime et profondément touchant, est donc un livre indispensable pour comprendre la grossophobie. Heureusement, le sujet est de plus en plus abordé dans la culture et les médias depuis quelques années : en 2017, la journaliste française Gabrielle Deydier avait sorti son livre tout aussi crucial On ne naît pas grosse.