ENQUETE Il y a un an, il affirmait dans les médias payer « 50 % d’impôts en France »...

Villeneuve d'Ascq, le 14 janvier 2014. L'acteur et réalisateur français Dany Boon donne une conférence de presse avant l'avant première de « Supercondriaque ». — M.Libert/20 Minutes

Optimisation et évasion fiscale pour le Ch’ti favori des Français ? Mediapart met en doute ce mercredi le « patriotisme fiscal » de Dany Boon, affirmant, documents à l’appui, que l’acteur et réalisateur vedette « enchaîne les résidences fiscales à l’étranger, avec des investissements dans des fonds spéculatifs controversés ». Le site n’évoque pas pour autant de fraude fiscale.

Les documents sur lesquels s’appuie le site d’investigation, présentés dans une « enquête vidéo », « révèlent une attitude étrange pour un patriote fiscal démentant avec constance se prêter au jeu de l’optimisation et de l’évasion fiscales ou avoir un quelconque lien avec les paradis fiscaux », affirme Mediapart.

Dany Boon, contacté par l’AFP via son avocate, n’a pas souhaité faire de commentaires dans l’immédiat.

Des résidences fiscales à l’étranger

En mars 2018, le réalisateur de Bienvenue chez les Ch’tis, le plus gros succès en France pour un film hexagonal (20,5 millions d’entrées), avait assuré sur France 5 avoir refusé de créer une structure au Luxembourg pour diminuer ses impôts. « Je voulais payer mes impôts en France », avait-il affirmé sur le plateau de C à vous. Un mois plus tôt, dans l’hebdomadaire Marianne, il indiquait payer « 50 % d’impôts en France ». « J’ai gagné cet argent grâce à mon pays, à l’éducation que j’y ai reçue, c’est normal que ça lui revienne », ajoutait-il.

« C’est la mise en scène par Dany Boon de son patriotisme fiscal qui a suscité un mouvement de sources vers nous », estime le journaliste de Mediapart Fabrice Arfi dans la vidéo mise en ligne par le site. « La réalité est plus complexe », pour le site, qui inaugure un nouveau format de film-enquête intitulé La comédie fiscale de Dany Boon.

La vidéo de Mediapart sur la troisième personnalité préférée des Français, selon le dernier sondage du Journal du Dimanche, évoque des résidences fiscales aux Etats-Unis puis en Grande-Bretagne et détaille onze investissements dans des fonds spéculatifs voraces, des « Hedge Funds », notamment en 2014 et 2015, passant par des paradis fiscaux aux Bahamas et les îles Caïmans.