Silvan Areg lors de la première demi-finale de Destination Eurovision, le 12 janvier 2019. — GILLES SCARELLA FTV

Silvàn Areg, qui sera en finale de Destination Eurovision samedi soir sur France 2 chantera bien la même chanson qu’en demi-finale… mais elle aura un autre titre. Son morceau s’intitule désormais Allez leur dire et non plus Le Petit Nicolas.



La raison de ce changement dans la dernière ligne droite ? Les ayants droit de Sempé et Gossiny, auteur et illustrateur du personnage de fiction qu’est le Petit Nicolas, estiment que la chanson « fait trop référence à [l'] univers » de l’œuvre littéraire écrite entre 1956 et 1965, explique Silvàn Areg dans une vidéo postée sur Twitter et Facebook lundi.

« C’est dommage, c’était simplement un petit clin d’œil bienveillant, continue le chanteur. Mais c’est pas grave, "allez leur dire" qu’on continue l’aventure quoi qu’il arrive et qu’on ira à la finale samedi défendre cette chanson qui donne beaucoup de plaisir à beaucoup de personnes. »

« Cette chanson, tout le monde peut se l’approprier »

En dehors du titre, rien dans les paroles de la chanson n’évoquait le Petit Nicolas. Le texte restera donc inchangé.

« Elle pourrait s’appeler le petit Silvàn, la petite lili, le petit Ilian, la petite Ecia ou encore le petit Nayel… Vous l’aurez compris cette chanson tout le monde peut se l’approprier car elle réveille en nous des émotions que nous partageons tous », avance l’artiste après s’être amusé que « la chanson ressemble bien à son auteur [car elle] n’arrête pas de changer de nom. »

Silvàn Areg est en effet le pseudonyme de Sylvain Hagopian qui a commencé sa carrière musicale dans le rap dans les années 1990. Au début des années 2000, il se présentait sous l’alias Casus Belli et, en 2016, il sortait le morceau Sale journée en tant que Caz B. L’artiste, qui est par ailleurs professeur d’EPS à Lyon, a officié en tant qu’auteur et compositeur pour Claudio Capéo, apportant notamment sa collaboration au tube Un homme debout.

Ce samedi Silvàn Areg participera à la finale de Destination Eurovision qui sera retransmise en direct dès 21h sur France 2. Il fera face à sept autres candidats, dont Bilal Hassani, Seemone, Chimène Badi et Emmanuel Moire. Le gagnant de ce concours musical représentera la France avec sa chanson à l' Eurovision en mai à Tel Aviv (Israël).