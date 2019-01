Ce vendredi, Kaaris sort «Or Noir Pt. 3» et Seth Gueko «Destroy». — Def Jam Recordings France/AllPoints

Parental advisory : Le quiz qui va suivre contient des « explicit lyrics ». Il pourrait heurter la sensibilité de certaines âmes vulnérables, et crisper des fanatiques du Bescherelle. Il ravira néanmoins les amis des bêtes.

C’est ce qu’on pourrait appeler « le choc des titans ». Ce vendredi, deux as de la punchline, Kaaris et Seth Gueko, sortent leurs nouveaux albums respectifs. Le Dozo présente le tant attendu Or Noir 3, Seth Guex dégaine quant à lui Destroy. Deux salles, deux ambiances, mais surtout deux virtuoses de la « phrase coup de poing », mariant avec art et subtilité, humour, efficacité et vulgarité (et un brin de sexisme).

20 Minutes vous propose un quiz pour découvrir quelques punchlines de ces nouveaux crus, et d’en démasquer leurs auteurs.