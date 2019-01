L'humoriste Jason Chicandier en direct dans le studio de 20 Minutes. — La troupe des Joz

Ses vidéos Youtube font des milliers de vues. Sa page Facebook est suivie par près de 5.000 fans. Il a même squatté la cafet avec Catherine et Liliane, le 10 janvier dernier, sur Canal +. L’humoriste Jason Chicandier, originaire de Saint-Etienne, a le vent en poupe. Son credo ? La bouffe et le vin. Car peu importe que le repas soit gastronomique, du moment que Jason passe un bon moment.

Pour ce nouveau 20 Minutes découverte, Jason Chicandier, aka Laurent de son vrai prénom, quadragénaire Bon vivant, a joué un sketch un peu spécial, en direct, dans notre studio.

Jason Chicandier et toute la troupe des Joz joueront le 21 mars, les 2 et 18 avril au Grand Point Virgule à Paris. Puis ils prendront la route pour sillonner la province, et notamment Seyssinet-Pariset (17 mai) et Saint-Etienne (28 juin).