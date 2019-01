ATTENTE Le scénario est prêt depuis plus d’un an mais Alexandre Astier a pris le temps pour « trouver les sous »…

Alexandre Astier dans Kaamelott — J.Morell/M6

Kaamelott le film, c’est pour bientôt. Alexandre Astier, le papa de la série arthurienne devenue culte, distribue les infos au compte-gouttes. Mais dans un tweet ce mardi soir, il assure que le tournage est sur le point de débuter.

Voilà où le tournage commence dans quelques jours.



Kaamelott - Premier Volet#KaamelottPremierVolet #Cinéma #2020 #Alexa65



« Bientôt, Arthur sera de nouveau un héros… » pic.twitter.com/KLwpyS4qKp — Alexandre Astier (@sgtpembry) January 22, 2019

Les fans inconditionnels soufflent enfin. Alexandre Astier a trouvé le budget pour donner une suite digne de ce nom à sa série, son bébé qui comporte six saisons. Il y a un an, il déclarait à France Inter : « Il ne faut pas que ce soit simplement une comédie avec uniquement des vannes à la con. Il faut que ce soit un film avec tout dedans - et tout dedans c’est compliqué. Il est écrit. Simplement, voilà, il faut trouver des sous. Je ne vais pas m’en sortir avec un film d’1h25 ».

« Vous pouvez être sûr que si Joseph d’Arimathie a pas été trop con, le graal, c’est un bocal à anchois ! ». Comprendra qui voudra (fans de Perceval, c'est par là)…