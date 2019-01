Le chanteur Chris Brown. — Laurent Vu/SIPA

La nouvelle est tombée ce mardi matin : depuis lundi, l’américain Chris Brown est en garde à vue à Paris, pour viol aggravé. Le chanteur est accusé d’avoir violé une jeune femme de 24 ans dans sa chambre d’hôtel parisienne dans la nuit du 15 au 16 janvier, tout comme son garde du corps et un ami.

Si le chanteur a connu un certain succès pour sa musique (avec la chanson Run it ! en 2005 notamment), il a également la réputation d’enchaîner les déboires judiciaires, et a déjà été accusé à plusieurs reprises de violences envers les femmes, dont son ex compagne Rihanna.

De nombreuses accusations de violences

En 2009, alors que sa carrière bat son plein, Chris Brown, âgé de 20 ans, est arrêté à Los Angeles pour des faits de violences envers une femme. On apprendra par la suite que la victime n’est autre que Rihanna, avec qui il entretient une relation amoureuse depuis un an. Dans sa déposition, la chanteuse explique avoir été battue par son petit ami, après avoir découvert qu’il la trompait. Le chanteur l’a notamment tabassé à coups de poing avant de la laisser sur le bas-côté de la route. Chris Brown finit par plaider coupable, et est placé sous surveillance pendant six ans. Malgré une interdiction d’approcher Rihanna pendant plusieurs années, l’artiste la revoit et renoue avec elle officiellement en 2012. Deux ans plus tard, il est incarcéré pour « violation de sa mise à l’épreuve » et reste en prison pendant un mois.

Après plusieurs histoires de rixes avec Drake, ou encore avec Frank Ocean, mais aussi une accusation d’agression par une fan, Chris Brown se retrouve devant la justice en 2017. Son ex-compagne Karrueche Tran l’accuse de l’avoir harcelée, frappée à l’estomac ou encore poussée dans des escaliers. Karrueche Tran obtient une ordonnance restrictive.

Enfin, depuis l’an dernier, le chanteur est au cœur d’une nouvelle affaire. Une résidente de Los Angeles affirme avoir été violée par le rappeur Lowell Grissom, dont le nom de scène est Young Lo, dans la résidence de Chris Brown. La plaignante accuse notamment le chanteur d’avoir distribué de la drogue à ses invités, les enjoignant à « s’amuser ».