Ariana Grande dans le clip de «7 rings». — Capture d'écran YouTube

Ariana Grande est célibataire et fière de l’être. Ce vendredi, la chanteuse a dévoilé le clip de 7 rings, le second single (après Thank U, Next), de son prochain album. Au programme ? Beaucoup de rose, énormément de bling bling, une armée de copines pour cet hymne qui célèbre l’amitié. Sans oublier un petit passage rap qui a globalement conquis le cœur de ses fans.

Comme le précise le site de RTL notamment, il s’agit d’une interprétation très personnelle de la chanson My favorite things, entonnée par Julie Andrews dans La mélodie du bohneur (1965). Ariana Grande y célèbre l’argent, l’indépendance, le pouvoir, le tout entourée de ses nombreuses « bitches ». La chanteuse s’essaye également au rap qu’elle marie à sa pop acidulée, pour le plus grand bonheur de ses fans (à quelques exceptions près). 2019 sera l’année d’Ariana Grande, ou ne sera pas.

Ariana dans le rap qui l’aurait cru??? pic.twitter.com/WyibhZFI50 — 𝒜youb 💍 (@sweetenerly_) January 18, 2019

Le nouveau son d’Ariana c’est une drogue wsh, j’ai rarement aimé autant une de ces chanson, elle rap et tout en plus #7rings #arianagrande pic.twitter.com/jClKEwNF2Q — louisa (@louisa_asha) January 18, 2019

Omg le dernier couplet j’étais pas prêt, Ariana nouvelle queen of rap #7Rings — seven rings (@jolanmsln) January 18, 2019