FACEBOOK LIVE Après le Journal d'un ingénu en 2008, l'auteur et dessinateur a sorti L'espoir malgré tout, en sélection officielle au festival d'Angoulême...

Emile Bravo est en sélection officielle au festival d'Angoulême pour son album «Spirou, l'espoir malgré tout» — E. Bravo/Dupuis

En 2008, dans Journal d'un ingénu, Emile Bravo nous racontait la jeunesse de Spirou, comment il a rencontré Fantasio, pourquoi il est habillé en groom, et le voyait accidentellement mêlé aux négociations du pacte germano-soviétique. Et puis plus rien. Emile Bravo n’avait pas prévu de suite. Dix ans après, il revient avec L'espoir malgré tout, un album très ambitieux qui nous montre le célèbre groom en proie avec la guerre, lorsqu’en mai 1940, les Allemands envahissent la Belgique.

