VIDEO. Les dix tableaux les plus chers au monde vendus aux enchères

«Salvator Mundi» de Léonard De Vinci, datant d'environ 1500, a été adjugé en novembre 2017 pour 450,3 millions de dollars par Christie's à New York. — RAY TANG/LNP/REX/SHUTTERSTOCK/SIPA

Une toile du peintre britannique David Hockney, intitulée Portrait of an Artist (Pool with two figures), a été vendue 90,3 millions de dollars aux enchères chez Christie’s, à New York, le 15 novembre 2018. Cette vente établit un nouveau record de prix pour une oeuvre d’un artiste vivant.

La toile du peintre britannique David Hockney, intitulée «Portrait of an Artist (Pool with two figures)» - KIN CHEUNG/AP/SIPA

A cette occasion, 20 Minutes vous dresse la liste en images des dix tableaux les plus chers au monde vendus aux enchères. De Salvator Mundi de Léonard De Vinci, adjugé pour 450,3 millions de dollars, à Silver Car Crash (Double Disaster), une toile monumentale d’Andy Warhol cédée pour 105,4 millions de dollars, retrouvez les dix œuvres qui ont bouleversé les compteurs.

Retrouvez le diaporama Les dix tableaux les plus chers au mondedans la rubrique En images.