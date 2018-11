VIDEO. Quand Jean-Pierre Kalfon parle du pape, de maillot de bain et de «flower power»

Jean-Pierre Kalfon dans le studio de «20 Minutes». — Emilie Petit/20 Minutes

L’acteur et musicien, Jean-Pierre Kalfon, se raconte dans son autobiographie Tout va bien m’man. De sa jeunesse - et de son passage en centre pour jeunes délinquants - à sa passion pour la musique - les Doors, Amy Winehouse, Robert Johnson, entre autres - et ses jams avec Bob Marley, il a voulu tout balancer. A 20 Minutes, on s’est demandé jusqu’où il était prêt à aller.

On l’a donc reçu, dans nos locaux, pour le soumettre à un exercice tout aussi périlleux : l'interview WTF ! Plutôt habitué à des Godard, Lelouch et Rivette, il a, malgré tout, accepté notre invitation. Parce que sous ses airs de loup-garou, il est quand même sympa, Jean-Pierre Kalfon.

A 80 ans, Jean-Pierre Kalfon n’a rien perdu de sa verve. Honnête jusqu’au bout de sa boucle d’oreille, il a avoué s’acheter tout plein de trucs complètement inutiles - « Je les entasse chez moi » -, et que s’il n’avait qu’une seule chose à déclamer face à un ennemi, ça serait : « L’Etat, c’est moi. » Un poil mégalo, Jean-Pierre ?