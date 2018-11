VIDEO. Epilogue de «La fête est finie»: Orelsan dévoile un feat puissant avec Damso (et un clip fou)

Orelsan a dévoilé le clip de «Rêves bizarres» avec Damso. — Capture d'écran YouTube

Voilà une surprise qui fait plaisir. Ce mercredi, un jour avant la sortie de 11 nouveaux titres pour l’épilogue de La fête est finie, Orelsan vient de dévoiler un feat inédit avec le rappeur Damso. Un titre puissant et une vidéo hypnotique, où s’enchaînent les rêves et les cauchemars des deux artistes.

Délires nocturnes

« Ce soir je me mets minable, pourquoi je me fais si mal, j’ai fait des rêves bizarres où tu changeais de visage », entonne Orelsan dans le refrain de Rêves bizarres. Dans ce clip réalisé par Adrien Lagier et Ousmane Ly (W.L.G de Niska), les deux rappeurs présentent leurs délires nocturnes, plus ou moins sombres. On y découvre notamment Orelsan affrontant des chasseurs, Damso en esclave à la peau blanche, ou encore des femmes torturant leur victime. Le tout entrecoupé d’images de mangas et de flashs kitsch et psychédéliques. Un clip percutant et un bon présage pour les autres titres d’Orelsan à venir.