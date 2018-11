VIDEO. Facebook Live: Les répétitions du cirque Romanès ce mercredi à 16h30

Le cirque Romanès est le sel cirque tzigane d'Europe. — YAGHOBZADEH RAFAEL/SIPA

Depuis plus de vingt ans, Alexandre (décoré de la Légion d'honneur en 2016) et Délia Romanès défendent la culture tzigane. Leur cirque, le dernier cirque tzigane d’Europe, est de retour porte Maillot*, à Paris, pour un nouveau spectacle, « La trapéziste des anges ». La trapéziste, c’est Alexandra, la cinquième fille du couple. Autour d’elle, trapézistes, funambules, jongleurs, des cerceaux et un chat qui se promène sur la piste. Aucun animal exploité dans les numéros, et un voyage poétique hors du temps.

>> Nous serons sous le chapiteau ce mercredi à 16h pour filmer en direct sur la page Facebook de 20 Minutes les répétitions du cirque.

Vendredi 16 novembre, la culture tzigane de l’est de l’Europe rencontre la culture gitane d’Andalousie. Le flamenco sera au programme avec la venue de la danseuse Karine Gonzalez et du musicien Idriss Agnel. Et le 31 décembre, la tribu Romanès organise son traditionnel réveillon sous le chapiteau.

*Square Parodi, face au 31 boulevard de l’Amiral-Bruix 75016 Paris (métro porte Maillot)