Mort de Stan Lee: Pourquoi les fans signent-ils «Excelsior!» dans leurs hommages?

A la suite du décès de Stan Lee à l’âge de 95 ans ce lundi, de nombreuses stars comme Chris Evans ou Jimmy Kimmel mais aussi de nombreux anonymes ont rendu hommage au créateur (entre autres) de Spider-Man, Hulk et des X-Men, en signant leur message d’un mystérieux « Excelsior ! ». Qu’est-ce que cela signifie ?

There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!! — Chris Evans (@ChrisEvans) November 12, 2018

At age 7, I drew this weird portrait of Stan Lee and asked my Mom to send it to him. Thankfully she didn't because 30+ years later, I got to give it to the great one in person. Thanks for all the fun Stan #Excelsior pic.twitter.com/IpfYBSjWyf — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) November 12, 2018

Ce mot latin qui signifie « plus élevé » était la signature du créateur de Spider-Man, Hulk et des X-Men dans les années 1960 dans les tribunes qu’il écrivait dans les comics Marvel.

Une façon de se démarquer pour Stan Lee

« J’avais pris l’habitude de terminer mes tribunes dans les comics avec des expressions ("Hang Loose", "Face front", "Nuff Said"), et j’ai compris que mes concurrents les imitaient et les utilisaient aussi. Alors je me suis dit que j’allais employer une expression dont personne ne saurait ce qu’elle signifie, et qu’ils ne sauraient même pas épeler. Et voilà d’où vient "Excelsior", qu’ils n’ont jamais réussi à s’approprier, Dieu merci », racontait le scénariste de comics en 2007 au site américain io9.

Finally, what does “Excelsior” mean? “Upward and onward to greater glory!” That’s what I wish you whenever I finish tweeting! Excelsior! — stan lee (@TheRealStanLee) November 9, 2010

Dans un tweet de 2009, Stan Lee expliquait encore : « Pour terminer, que signifie "Excelsior" ? Plus haut et plus loin vers une gloire supérieure. C’est ce que je vous souhaite à chaque fois que je finis de tweeter. Excelsior ! »