VIDEO. Mort de Stan Lee: Frank Miller, Mark Hamill, Joann Sfar... Ils rendent hommage à la légende du comic

Stan Lee à la première de «Spider-man 2» en 2004. — Roth/STAR MAX/IPx/AP/SIPA

Ils l’ont côtoyé, ont interprété ses personnages à l’écran ou l’ont simplement admiré. Lundi, beaucoup ont rendu hommage à Stan Lee, le célèbre scénariste américain créateur des personnages iconiques de Marvel Comics comme Spider-Man, les X-Men ou Hulk, qui est décédé lundi à l’âge de 95 ans.

Les interprètes

Hugh Jackman, qui a interprété au cinéma Wolverine, personnage des X-Men : « Nous avons perdu un génie créatif. Stan Lee était une force pionnière dans l’univers des super-héros. Je suis fier d’avoir été une petite partie de son héritage… et d’avoir contribué à donner vie à l’un de ses personnages. » [Stan Lee a créé les X-Men mais n’a pas créé le personnage de Wolverine]

We’ve lost a creative genius. Stan Lee was a pioneering force in the superhero universe. I’m proud to have been a small part of his legacy and .... to have helped bring one of his characters to life. #StanLee #Wolverine pic.twitter.com/iOdefi7iYz — Hugh Jackman (@RealHughJackman) November 12, 2018

Mark Hamill, connu pour son interprétation de Luke Skywalker, dans la saga Star Wars : « Sa contribution à la pop culture a été révolutionnaire et ne peut pas être appréhendée (complètement). Il était tout ce que vous pouviez espérer qu’il soit, et même plus. J’aimais cet homme et il me manquera toujours. On dit qu’il ne faut jamais rencontrer ses idoles de jeunesse. C’est faux. »

His contribution to Pop Culture was revolutionary & cannot be overstated. He was everything you hoped he would be & MORE. I loved this man & will never stop missing him. They say you should never meet a childhood idol. They are wrong. #RIPStanTheMan pic.twitter.com/6OKH07ahJg — Mark Hamill (@HamillHimself) November 12, 2018

Chris Evans, qui a incarné le personnage de Captain America dans plusieurs films de l’univers Marvel : « Il n’y aura jamais d’autre Stan Lee. Durant des décennies, il a offert aux jeunes et aux vieux de l’aventure, une échappatoire, du réconfort, de la confiance, de l’inspiration, de la force, de l’amitié et de la joie. Il dégageait énormément d’amour et de gentillesse et laissera une empreinte indélébile dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de vies. Excelsior ! » (mot souvent employé par Stan Lee)

There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!! — Chris Evans (@ChrisEvans) November 12, 2018

, qui a interprété le rôle de Peter Parker dans le film « Spider-Man : Homecoming » : « Combien de millions parmi nous ont une dette envers ce monsieur, personne plus que moi. Le père de Marvel a rendu tellement de gens incroyablement heureux. Quelle vie et quelle réussite. Repose en paix, Stan. » Robert Downey Jr, qui a incarné Iron Man au cinéma : « Je te dois tout… Repose en paix, Stan. »

Les confrères

Frank Miller, autre grand auteur américain de comics : « Anéanti par la mort de mon pote Stan. Il m’a inspiré pendant mon enfance, c’était un de mes mentors quand j’ai commencé, un homme vraiment gentil. Il va me manquer terriblement. »

Devastated by my pal Stan's passing. He was a childhood inspiration, an instructor to me when I was just getting started and a genuinely sweet man. Will miss him terribly. — Frank Miller (@FrankMillerInk) November 12, 2018

Joann Sfar, auteur du Chat du Rabbin, de Donjon...: « Zeus, donne lui ton trône. Il y a un vrai patron parmi les dieux maintenant »

Zeus, give him your throne. There is a true boss amongst gods now. pic.twitter.com/cxFz8UQ9my — Sfar Joann (@joannsfar) November 12, 2018

Les huiles

« Marvel et l’ensemble de la Walt Disney Company saluent la vie et la carrière de Stan Lee et présentent leur gratitude éternelle pour les exploits inégalables qu’il a accomplis dans leurs murs. A chaque fois que vous ouvrirez un comic-book, Stan sera là », a déclaré Marvel, dont il était encore président d’honneur, dans un communiqué.

« Stan Lee était aussi extraordinaire que les personnages qu’il a créés. Un vrai super-héros pour les fans Marvel à travers le monde, Stan avait le pouvoir d’inspirer, de divertir et de connecter les gens » a déclaré Bob Iger, le PDG du groupe Disney, qui a racheté Marvel pour quatre milliards de dollars en 2009, permettant aux super-héros de Stan Lee de devenir les stars du box-office mondial.

Des personnalités de tous univers, du gouverneur de New York au fondateur de Tesla, Elon Musk, ont aussi tenu à lui rendre hommage, signe de l’immense influence qu’il a eue sur la culture populaire.