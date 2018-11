VIDEO. Var: Un artiste cartonne avec «le groove de la 510», un clip tourné dans sa chambre d’hôpital

Ma2 Bonn's avec son synthé dans sa chambre d’hôpital. — Ma2 Bonn's

Mathias, alias Ma2 Bonn’s, a été hospitalisé pendant une semaine à Fréjus pour des problèmes cardiaques.

Il a profité de sa convalescence pour tourner un clip dans sa chambre d’hôpital.

L’artiste est candidat pour le programme Destination Eurovision.

Plus de 100.000 vues sur sa page Facebook. Mathias, alias Ma2 Bonn’s, alors hospitalisé à Fréjus ( Var) pour des problèmes cardiaques, a profité de sa convalescence pour composer une musique et tourner un clip dans sa chambre d’hôpital. S’il se doutait bien que la vidéo ferait réagir, jamais il n’imaginait un tel buzz.

Fin octobre, Mathias se réveille en pleine nuit avec une douleur au thorax et au bras. « Je ne connaissais pas du tout les symptômes d’un infarctus », explique-t-il. Loin d’être inquiet, il se rendort. Mais la douleur est toujours persistante au petit matin. « J’en ai parlé au téléphone à ma copine, qui m’a conseillé d’appeler un médecin », se remémore-t-il. Celui-ci lui conseille de se rendre immédiatement aux urgences. « Je pensais aller y faire quelques examens et rentrer tranquillement chez moi », relate Mathias.

Un synthétiseur et un ordinateur à l’hôpital

Sauf que depuis Draguignan, où il habite, il est transféré à Fréjus, en soins intensifs de cardiologie. « Là encore je pensais qu’ils allaient me faire quelques tests et que je pourrais rentrer chez moi. Sauf qu’ils m’ont annoncé devoir rester une semaine, même s’ils n’ont rien trouvé de très grave ! », se désole Mathias.

Seule solution pour tuer le temps, son ordinateur et son synthétiseur. « Le personnel était ok pour que ma copine me les ramène, tant que je restais allongé sans faire d’effort. » Une aubaine pour cet artiste qui a quitté son travail de veilleur de nuit dans un foyer pour jeune en janvier dernier, afin de se consacrer entièrement à la musique avec le statut d’intermittent du spectacle.

« Lier l’utile à l’agréable »

« Je me suis dit, quitte à avoir du temps, autant lier l’utile à l’agréable. J’avais l’occasion de me consacrer entièrement à la musique, sans avoir un coup de téléphone d’un pote pour aller faire autre chose. J’ai commencé à écrire sur ce qui m’entourait, mais je ne voulais pas du tout faire une musique tristoune », explique Ma2 Bonn’s. Il la compose donc en quelques jours, et pour « boucler la boucle », Mathias souhaite tourner un clip depuis sa chambre d’hôpital.

Ma2 Bonn's sur son lit d'hôpital, tout sourire. - Ma2 Bonn's

Son état s’améliore, et il est transféré au service de cardiologie simple. C’est là qu’il rencontre Sergio, son camarade de chambre. « Un mec très drôle, très fun. Les infirmières nous ont dit qu’une chambre comme ça, ça n’arrivait que tous les 50 ans. Un jeune en service cardio, avec un "vieux" hyper bonnard. » Mathias confie son idée à Sergio, qui est tout de suite partant, forcement.

Candidat à Destination Eurovision

Au moment de sa sortie d’hôpital, Mathias poste la vidéo sur ses réseaux sociaux. « J’étais supercontent de transformer ce moment négatif en quelque chose de positif. J’étais même heureux de retourner à l’hôpital apporter du chocolat au personnel hospitalier », se réjouit Mathias bien qu’il doive suivre un traitement pour une myocardite et une péricardite, une inflammation du cœur qui nécessite également du repos.

Ma2 Bonn's sur scène. - Ma2 Bonn's

Près de deux semaines après la publication sur les réseaux sociaux, la vidéo a déjà été vue plus de 100.000 fois. Prochaine étape désormais, une candidature au programme Destination Eurovision, pour représenter la France lors du concours, cette année en Israël. « J’avais déjà ce projet avant mon hospitalisation. La maquette était quasiment prête. La vidéo m’a permis de me faire connaître au-delà de mon cercle, j’espère pouvoir participer à l’émission pour poursuivre sur cette lancée », espère Ma2 Bonn’s. Il devrait avoir la réponse courant décembre. En attendant, il espère être signé par une maison de disques.