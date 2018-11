Attentats du 13-Novembre: Le groupe Eagles of Death Metal a connu trois années compliquées

Jesse Hughes et son groupe Eagles of Death Metal en 2017 — Amy Harris/AP/SIPA

« A ce moment-là, j’assistais juste à un super concert. » Une rescapée de l’attaque terroriste au Bataclan le 13 novembre 2015 veut se rappeler qu’elle n’était pas là pour mourir mais pour écouter l’un de ses groupes fétiches. Cible de nombreux malentendus liés à son nom, le groupe Eagles of Death Metal a aussi payé son tribut à l’attentat perdant trois membres de son entourage professionnel. Evidemment profondément marqué par l’attentat, le chanteur Jesse Hughes avait très vite déclaré vouloir « retourner à Paris. Je suis très impatient de jouer. Je veux y retourner. Je veux qu’on soit le premier groupe à jouer à nouveau au Bataclan. » L’avenir a été tout autre.

La carrière du groupe n’a pas été stoppée nette après l’attaque terroriste du Bataclan. Jesse Hughes et les Eagles of Death Metal sont même remontés sur scène assez vite, dès le 7 décembre, à Paris, à l’invitation de U2 qui donnait un concert à l’AccorHotels Arena. A cette occasion, le groupe avait annoncé une nouvelle tournée au titre français : Nos Amis Tour. Ainsi, comme ils l’avaient promis à leurs fans, le 16 février 2016, Eagles of Death Metal montait sur la scène de l’Olympia, pour leurs fans et les survivants de leur concert du 13 novembre 2015. Un concert empli d’émotion et lors duquel Jesse Hughes avait su éviter les provocations ou les déclarations polémiques.

Des déclarations polémiques

Car outre ses performances scéniques, Jesse Hughes a également témoigné de son expérience au Bataclan au travers de nombreuses déclarations problématiques. Politiquement très à droite sur certaines thématiques, comme le droit au port d’arme et contre l’avortement, mais aussi très libéral sur d’autres sujets, Jesse Hughes avait étonné en expliquant que selon lui, une partie de l’équipe du Bataclan avait été complice de l’attaque. Ses déclarations en faveur des armes à feu, dans la lignée de celles de Donald Trump, après la fusillade de Parkland aux Etats-Unis, avaient également choqué certaines victimes du 13-Novembre. A la suite de ces déclarations, deux festivals français avaient annulé les concerts des Eagles of Death Metal.

En novembre 2016, pour le premier anniversaire des attaques lors duquel Sting donnait un concert au Bataclan, Jesse Hughes s’était invité mais s’était fait refouler par le servide d’ordre de la salle, très remontée après ses accusations.

Si le groupe n’a plus sorti de nouvel album depuis trois ans et Zipper Down, pour la promotion duquel ils étaient en tournée européenne en novembre 2015, Eagles of Death Metal n’a pas cessé les concerts. En revanche, le groupe n’est plus revenu en France depuis le 13 novembre 2017, et un concert intimiste et semi-improvisé à Paris. Ils n’ont plus joué hors des Etats-Unis ou du Canada depuis deux ans et une courte tournée internationale dont on a surtout retenu la date à Tel-Aviv. Ardent défenseur d’Israel, Jesse Hughes s’était fait remarquer par ses déclarations d’amour enflammées à l’adresse de l’Etat hébreu, insultant les artistes qui ont choisi de boycotter Israël.

A ce jour, Jesse Hughes n’a pas prévu de sorti de nouvel album avec les Eagles of Death Metal si ce n’est un album de reprises édités à 500 exemplaires. Aucune date de concert n’est prévue pour 2019 après un spectacle pour la Saint Sylvestre à Santa Cruz en Californie, où réside le groupe.