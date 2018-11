People's Choice Awards: Face aux incendies, Kim Kardashian lance un appel aux dons

Lors des People's Choice Awards, Kim Kardashian et sa famille ont appelé aux dons et à la mobilisation face aux incendies qui ravagent la Californie. — E NEWS

Boire du champagne pendant que la Californie brûle, il y avait comme un air de malaise sur ces People’s Choice Awards. Mais alors que le bilan des incendies approche désormais des 30 morts, la cérémonie organisée par la chaîne E ! à Los Angeles, dimanche soir, (rediffusion lundi soir à 19h20 en France), a été placée sous le signe de la mobilisation et des appels aux dons. Avec, en première ligne, les membres de la famille Kardashian, forcés d’évacuer leur domicile, vendredi matin.

"Our hearts are broken from the horrific shootings and those who have lost their lives and homes as well as the hundreds of thousands of us that have been evacuated from the devastating fires that are currently burning." https://t.co/H18fnSmujy — E! News (@enews) November 12, 2018

Kim, Khloé, Kourtney, Kris et Kendall… La tribu était presque au grand complet dans la salle pour recevoir le trophée de la meilleure émission de télé-réalité pour Keeping up with the Kardashians. « La semaine a été très difficile chez nous, à Calabasas et chez nos voisins de Thousand Oaks et de Malibu », a commencé Kim, au micro. « Nous avons eu le cœur brisé par cette terrible fusillade, ainsi que pour ceux qui ont perdu leur vie ou leur maison, ou ont été forcés d’évacuer par ces incendies dévastateurs. Plus de 250.000 Californiens ont reçu l’ordre d’évacuer ces derniers jours. Les corps de 29 personnes ont été retrouvés, surtout dans la ville de Paradise, à 150km au nord de Sacramento.

Appels aux dons

Kim Kardashian a appelé aux dons et a rendu hommage aux pompiers mobilisés. La star avait été précédée par Milas Kunis, Scarlett Johansson et Victoria Beckham. En ce 11 novembre, presque tous les lauréats ont eu un mot pour les victimes des incendies, les pompiers ou les anciens combattants, laissant les attaques habituelles contre Donald Trump au placard.

Côté palmarès, le public a sans surprise plébiscité Avengers Infinity Wars. Les fans de la série Shadowhunters ont réussi leur campagne de mobilisation, tout comme ceux du groupe de K-pop BTS. Nicki Minaj a battu sa grande rivale Cardi B et a fait le show sur scène avec Tyga. John Legend s’est assis au piano et a mis tout le monde debout avec sa reprise de In the Name of Love de U2. Mais personne n’avait complètement l’esprit à la fête.