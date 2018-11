Renaud de retour sur scène le 10 décembre à Paris

Le chanteur Renaud. — SADAKA EDMOND/SIPA

Il fait partie des lauréats des Grands Prix 2018 de la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), avec Nicola Sirkis d’Indochine, Orelsan et la révélation Angèle. Lors d’une cérémonie le 10 décembre à la salle Pleyel à Paris, Renaud recevra un prix spécial, remis l’an dernier à Salvatore Adamo. Et il chantera. Ce retour sur scène est une bonne nouvelle pour les fans, après des problèmes de voix et un séjour à l'hôpital.

Fin octobre, son frère David Séchan confirmait déjà qu’il allait mieux et parlait même de « renaissance » : « Il passe sans cesse du fond du trou au zénith avec une rapidité foudroyante. C’est un artiste très fragile, mais qui a de la ressource. » Renaud travaille même sur un nouvel album, un disque sur l’enfance.