Disney: Son service de streaming s'appelle Disney+ et sera lancé fin 2019

Disney+, c'est le petit nom du service de streaming de Disney à venir pour fin 2019 — Disney

Tremble Netflix. Le PDG de Disney, Bob Iger, a détaillé jeudi, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, l’offre de streaming vidéo du groupe aux grandes oreilles : « Disney + sera sur le marché américain à la fin de l'année prochaine, bourré de contenus Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, et avec un accès à notre incroyable catalogue de films et de programmes de télévision ». Un site Internet a même été mis en ligne pour l’occasion : https://preview.disneyplus.com/fr/

Une nouvelle série Star Wars

On sait déjà que le service accueillera de nouvelles histoires High School Musical et Monstres & Cie, une série centrée sur Loki de Marvel, une nouvelle saison de Star Wars - Clone Wars, et The Mandalorian, la première série live Star Wars. Ça fait beaucoup de Guerre des étoiles ? Dommage, Bob Iger a annoncé le développement d’une autre série live, préquelle du film Rogue One et focalisée sur Cassian Andor, le personnage interprété par Diego Luna. L’acteur reprendra le rôle pour Disney +.