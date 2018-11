Toulouse: Que va-t-on pouvoir voir au sein de la Halle de la Machine, inaugurée aujourd’hui ?

Le Minotaure devant sa nouvelle maison de la Halle de la Machine. — P. Nin / Mairie de Toulouse

Après avoir attiré 900.000 personnes la semaine dernières à Toulouse, la compagnie La Machine inaugure jusqu’à dimanche la Halle qui abritera une partie de ses machines.

Durant trois jours, les visiteurs pourront découvrir les machines géantes et monter à dos de Minotaure, une animation prévue à l’année sur ce nouveau site culturel toulousain.

Le Gardien du Temple prend ses quartiers dans son antre, à Montaudran. Après avoir enchanté près de 900.000 personnes dans les rues de Toulouse la semaine passée, le Minotaure sera l’une des attractions de la Halle de la Machine, inaugurée à partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche.

Un nouveau site culturel qui sera l’un des attraits touristiques de la Ville rose.

Un bestiaire mécanique vivant

En plus du Minotaure, on trouvera au sein de la Halle l’Araignée géante, le manège carré Sénart ou encore la Machine à communiquer avec les plantes.

« Ici c’est une écurie, un cheptel de 200 machines que l’on entretient et que l’on customise. Ce n’est pas un lieu d’exposition car elles sont vivantes, c’est un spectacle », résume François Delarozière, le directeur artistique de la compagnie. Seules 60 à 80 machines devraient être visibles, certaines étant appelées sur des spectacles un peu partout dans le monde.

ON SORT 🙌🏻 La @Halle_LaMachine ouvre vendredi ! RDV du 9 au 11 novembre pour découvrir ce nouveau lieu et voyager dans l’univers de @lamachinefr 👉🏻 https://t.co/mFUnjKa50H pic.twitter.com/tXJo1BW8jx — Mairie de Toulouse (@Toulouse) November 6, 2018

A dos de Minotaure

Comme la Halle n’est pas un musée, les visiteurs pourront toucher les machines et même y monter. Chaque jour d’ouverture, le Minotaure pourra embarquer dans son temple 50 curieux pour un voyage de 30 minutes à 14 mètres de hauteur sur la piste des Géants.

Pour vivre cette expérience il faudra débourser de 4,5 à 9 € (sauf ce vendredi, c’est gratuit). Le reste de l’année, les visiteurs peuvent coupler avec le billet d’entrée de la Halle (de 8 à 16 €).

Des expériences dans tous les sens

A l’occasion de ces trois jours d’inauguration, les visiteurs pourront découvrir (gratuitement) la Kermesse, un spectacle à la fois pyrotechnique et culinaire, ainsi que les Aubades symphoniques, une œuvre musicale créée grâce à la Cocotte à flûte, au piano culbuté et à la Groovagaz. A l’année, les visiteurs pourront poursuivre leur visite dans le Minotaure café où divers objets rappelleront qu’ici tout est mécanique.

Les coulisses des mécaniques

Pour faire découvrir l’univers fantastique de la Halle, des machinistes seront là et répondront aux questions. Et pour pousser plus loin, des ateliers sont organisés au cours de l’année afin de connaître par exemple le processus de création d’une machine, celle du Minotaure notamment, ou encore comment on réalise des effets spéciaux sur la voie publique.

Comment s’y rendre

La Halle se trouve au 3, avenue de l’aérodrome de Montaudran. Pour s’y rendre ce week-end, il est préférable d’y aller en transports en commun car la circulation risque d’être compliquée. Il y a le bus (Lineo 8, ligne 27, 80 et 23) ou le TER en s’arrêtant à la gare de Montaudran, juste à côté.