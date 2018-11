VIDEO. Missy Elliott est nommée au Songwriters Hall of Fame

La rappeuse Missy Elliott — WENN

La liste des nommés pour la prochaine cérémonie des Songwriters Hall of Fame vient de tomber et Missy Elliot est parmi les artistes sélectionnés. Comme le rappelle USA Today, si elle était élue, cela ferait d’elle la troisième artiste hip-hop à recevoir cette distinction, après Jay-Z et Jermaine Dupri. Et il s’agirait aussi de la première rappeuse, et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’interprète de Work It le mérite.

En effet, outre une carrière solo exceptionnelle, elle s’est également illustrée en tant que productrice et compositrice pour Beyoncé ou encore Whitney Houston.

Il ne pourra en rester que six

Face à Missy Elliot, on trouve une myriade d’artistes d’horizons divers, de Mariah Carey à Jimmy Cliff, en passant par Cat Stevens ou encore Annie Lennox et Dave Stewart d’Eurythmics.

Pour être nommé au Songwriters Hall of Fame, une seule condition : avoir écrit son premier succès il y a au moins 20 ans. Pour connaître les heureux récipiendaires de cette distinction qui seront au nombre de six, il faudra attendre la cérémonie qui aura lieu le 13 juin à New York.