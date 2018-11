Musique: Ben Harper cherche un vendeur de falafels croisé à Rennes il y a 25 ans

Ben Harper, ici lors d'un concert avec Charlie Musselwhite à Atlanta, en septembre 2018. — R. Diamond / Rex / Shutterstock

A l’occasion de la 40e édition des Trans Musicales, Ben Harper est revenu sur son concert à Rennes en 1993.

Un avis de recherche a été lancé pour tenter de retrouver un vendeur de falafels avec qui l’artiste avait passé la soirée.

« A Rennes, je suis né à nouveau », a déclaré le guitariste prodige à nos confrères du Mensuel de Rennes.

« A Rennes, je suis né à nouveau ». C’est à travers cette belle interview réalisée par nos confrères du Mensuel de Rennes que Ben Harper a lancé son avis de recherche. Venu jouer aux Trans Musicales en 1993, l’artiste américain a raconté sa nuit passée dans les rues de Rennes après son concert et sa rencontre improbable avec un vendeur de falafels qui écoutait son disque.

« Nous avons mangé, parlé et ri toute la nuit »

L’histoire a 25 ans mais semble bien ancrée dans l’esprit de Ben Harper. Après son concert aux Trans, le premier en dehors des Etats-Unis, le prodige de la guitare « n’arrivait pas à dormir » et a donc « marché, seul dans les rues de Rennes ». Jusqu’à rencontrer un vendeur de falafels qui écoutait son disque Like au king. « Nous avons mangé, parlé et ri toute la nuit. J’espère que par un hasard incroyable, il lira ceci. Je voudrais lui dire à quel point cette nuit a compté pour moi », a raconté l’artiste à nos confrères.

Bien décidés à retrouver le fameux vendeur, les journalistes du Mensuel ont lancé le hashtag #BenàRennes sur Twitter. Reste à savoir si la magie des réseaux sociaux va opérer.

Spécialisé dans la découverte de talents, le festival des Trans Musicales fêtera sa 40e édition du 5 au 9 décembre. Par le passé, Nirvana, Portishead, Lenny Kravitz, Daft Punk ou plus récemment Stromae se sont révélés sur la scène des Trans.