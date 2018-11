VIDEO. Nicolas Mathieu remporte le prix Goncourt 2018 avec «Leurs enfants après eux»

Nicolas Mathieu, auteur de «Leurs enfants après eux». — JOEL SAGET / AFP

Nicolas Mathieu a reçu mercredi le prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires du monde francophone avec Leurs enfants après eux (Actes Sud), fresque politique et sociale, roman d’apprentissage sur l’adolescence. Le prix Renaudot a été attribué à Valérie Manteau pour Le sillon (Le Tripode), qui évoque la figure du journaliste et écrivain Hrant Dink, militant de la cause arménienne assassiné par un nationaliste turc. Elle ne figurait pas dans la liste des finalistes du prix. Les jurés du prix Renaudot ont également attribué un prix spécial à Philippe Lançon pour Le lambeau, qui a déjà remporté le prix Femina.

« Un roman d’apprentissage, un roman de désillusion »

Leurs enfants après eux est le deuxième livre de Nicolas Mathieu, 40 ans. « Un roman d’apprentissage, c’est un roman de désillusion », soulignait récemment l’écrivain à l’AFP. L’auteur suit une poignée d’adolescents, au cours de quatre étés. Ils rêvent de foutre le camp mais que faire d’ici là ? Dans la torpeur de l’été, on tente de tuer l’ennui en matant les filles rassemblées au bord du lac. Il y a l’espoir que « quelque chose arrive » même si les eaux du lac « ont la lourdeur de pétrole ». Malgré leurs rêves, les adolescents sont condamnés à vivre la vie étriquée de leurs parents, leurs désirs demeurent inassouvis, même la rage de vivre s’étiole.

Le titre du livre provient d’une citation biblique (Livre de Ben Sira le Sage) rappelant la vanité de toute chose : « Il y en a d’autres dont le souvenir s’est perdu ; ils sont morts et c’est comme s’ils n’avaient jamais existé, c’est comme s’ils n’étaient jamais nés et de même leurs enfants après eux ».