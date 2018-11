Obsèques de Philippe Gildas: La blague d’Antoine de Caunes à José Garcia a fait rire tout le monde

José Garcia et Antoine de Caunes, aux obsèques de Philippe Gildas, au Père-Lachaise, le 5 novembre 2018. — Chamussy/Le Floch/SIPA

Cela change des têtes d’enterrement. Lundi, au cimetière du Père-Lachaise (Paris 20e), des centaines de personnalités et d’anonymes ont rendu un dernier hommage à Philippe Gildas, décédé dans la nuit du 27 au 28 octobre à l’âge de 82 ans. Si l’heure était au recueillement, Antoine de Caunes n’a pas pu s’empêcher de faire une blague à José Garcia, son ex-acolyte de Nulle Part Ailleurs. C’est l’écrivain et scénariste Laurent Chalumeau – qui a signé plusieurs sketches pour le duo de Canal + - qui relate l’anecdote sur son compte Instagram ce mardi.

« Antoine de Caunes [a] fait croire à José Garcia que Maryse [l’épouse de Philippe Gildas] avait souhaité un dress code tout en blanc pour le dernier au revoir à Philippe. José (et sa délicieuse femme Isabelle Doval, innocent dommage collatéral) se sont donc pointés tout de blanc vêtus, à l’exception de leurs manteaux, comme à une pool party dans la villa d’Eddy Barclay à Sain-Trop’. Quelle ne fut pas leur déconvenue en découvrant qu’ils étaient évidemment les seuls à qui cette instruction avait été communiquée », raconte Laurent Chalumeau.

José Garcia aux obsèques de Philippe Gildas, le 5 novembre 2018. - Le Floch/Chamussy/SIPA

« Même Philippe, dans sa boîte, (…) était mort de rire »

Et de poursuivre : « Comptez sur moi pour ne rien avoir épargné à José : "Tu cherches Collaro ? Il est là-bas, avec Carlos. Ils t’attendent pour la pétanque et le Pastis." Maryse était hilare. Même Philippe, dans sa boîte avant qu’on ne la brûle, était mort de rire. »

Voilà il est parti ..énorme baiser à Maryse , et à la famille ,belle#cérémonie..classe ,bienveillante et forcément émouvante... spéciale dédicace @antoinedecaunes pour ce discoure hilarant et pour m’avoir dit que le dress code était « BLANC «me suis encore fait avoir..😂 pic.twitter.com/tmwMWN79j3 — José Garcia (@JoseGarciaOff) November 5, 2018

Lundi, quelques heures après cet ultime hommage, José Garcia a évoqué sur Twitter cette cérémonie « classe, bienveillante et forcément émouvante » et a confirmé s’être « fait avoir » par Antoine de Caunes. Ce mardi après-midi, ce dernier a confirmé cette blague de son côté, tweetant un simple « J’assume ».

A en juger par les photos prises sur place, José Garcia, effectivement habillé en pantalon et chemises immaculés, n’a pas tenu plus que ça rigueur à son ami de ce mauvais tour : plusieurs clichés montrent les deux hommes complices et souriants. Mais Laurent Chalumeau prévient : « José a juré de se venger. » On a hâte de voir ça – en espérant qu’il ne faudra pas attendre un enterrement pour que l’acteur prenne sa revanche.