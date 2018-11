Tokio Hotel est de retour en France en 2019

Tokio Hotel en concert à New York en 2015 — SIPANY/SIPA

Vous ne les attendiez pas, mais ils sont quand même de retour. Tokio Hotel, le groupe phénomène des années 2000, est de retour pour une tournée mondiale en 2019, avec trois dates en France : le 6 mai à Ramonville, près de Toulouse, le 12 mai à l’Olympia de Paris, et le 13 mai à Lyon. En fait, contrairement aux Spice Girls, les Tokio Hotel n’étaient pas partis très loin. Après l'hystérie de leurs débuts en 2005, le groupe allemand s’était fait plus discret, mais n’avait pas pour autant arrêté les albums et les concerts.

We’re touring the world again!!! We’re looking back, we’re moving forward. We’re nostalgic, we’re melancholic! All time favorite songs from the past + the new tunes of our upcoming album! Melancholic Paradise Tour 2019! Sale starts Nov6th 10am CET. pic.twitter.com/iZAzglaAVR — Tokio Hotel (@tokiohotel) October 29, 2018

Bill et les autres, aujourd’hui presque trentenaires, s’étaient juste accordés une pause avant leur cinquième album Kings of Suburbia en 2014, suivi deux ans plus tard d’un nouveau disque, Dream Machine, et d’une tournée. Avec le Melancholic Paradise Tour, ils jouent la carte de la nostalgie à fond. « Nous faisons à nouveau le tour du monde, peut-on lire sur leur compte Twitter. Nous regardons en arrière, nous allons de l’avant. Nous sommes nostalgiques, nous sommes mélancoliques. »