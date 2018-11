VIDEO. Gringe invite ses potos Orelsan, Vald et Suikon Blaz AD dans «Qui dit mieux»

Gringe, Vald, Orelsan et Suikon Blaz AD dans le clip «Qui dit mieux». — Capture d'écran YouTube du clip «Qui dit mieux»

« Tu t’d’mandes pourquoi l’attente était si longue, c’est qu’j’pars en couilles chaque fois qu’la nuit tombe ». Vendredi, Gringe, membre des Casseurs Flowteurs, a sorti Enfant lune, son tout premier album en solo. Pour l’occasion, le rappeur n’a pas lésiné sur les invitations, et a notamment convié ses potos Orelsan, Vald et Suikon Blaz AD sur le titre Qui dit mieux.

Mis en ligne le jour de la sortie de l’album sur YouTube, le clip a fait mouche, cumulant plus d’1.5 millions de vues sur YouTube et 94.000 likes. Pour les concerts, les fans devront patienter encore quelques mois, Gringe se produira à la Maroquinerie à Paris en février prochain (complet), et à la Cigale le 18 mars.